Trabzonspor Kupaya Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo, pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.