Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu

01.09.2022 17:15

Trabzonspor, Ligue 1 ekibi Lorient'ten Umut Bozok'u transfer etti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" denildi. 2021-2022 Sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Bozok, 20 kez kaleciyi mağlup ederek gol kralı olmuştu.

Trabzonspor, Fransa Ligi ekibi Lorient'ten Umut Bozok'u resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer transferi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SANATINI ARTIK TRABZONSPOR'DA İCRA EDECEK"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok resmen Trabzonspor'da

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Bu transfer için Trabzonspor, Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına, başarılı golcüye ise yıllık bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro maaş verecek. Umut Bozok'un sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.

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Trabzonspor, Umut Bozok, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu - Son Dakika


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