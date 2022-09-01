Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu

Trabzonspor, Fransa Ligi ekibi Lorient'ten Umut Bozok'u resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer transferi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SANATINI ARTIK TRABZONSPOR'DA İCRA EDECEK"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Bu transfer için Trabzonspor, Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına, başarılı golcüye ise yıllık bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro maaş verecek. Umut Bozok'un sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.