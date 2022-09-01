Trabzonspor, Fransa Ligi ekibi Lorient'ten Umut Bozok'u resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer transferi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.
Bu transfer için Trabzonspor, Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına, başarılı golcüye ise yıllık bonuslarla birlikte 1.5 milyon euro maaş verecek. Umut Bozok'un sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu - Son Dakika