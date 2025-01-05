Trabzonspor Maçı Öncesi Taraftarlara Yasal İşlem Başlatıldı

Spor

Trabzonspor maçı öncesi Bordo-mavili taraftarlar sandviç içine meşale ve torpil gibi yasaklı madde sokmaya çalışırken yakalandı. 82 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün akşam 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Trabzonspor maçıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğünce, müsabaka öncesi ve esnasında vücudunun çeşitli bölgelerinde, kıyafetlerinde, yanlarında taşıdıkları çanta, yiyecek ve içecek içlerinde stada meşale, torpil gibi yasaklı madde sokmak isteyenler hakkında gerekli işlemler yapıldı. Misafir tribününden meşale ve usulsüz giriş ile 9 kişiye, ev sahibi tribününden meşale, torpil, hakaret, yabancı madde, memura mukavemet ile ilgili 12 şahsa stadyum polis merkezinde gerekli işlemler yapıldı. Tribün olayları ile ilgili, misafir tribününden meşale, torpil, hakaretten 5 kişiye, ev sahibi tribününden torpil, hakaret, yabancı madde ile 12 kişiye, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ile ilgili de 23'ü Samsun, 21'i de diğer illerden olmak üzere toplam 44 kişiye yasal işlem başlatıldı. Toplam da 82 kişi hakkında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereği savcı talimatı alınarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Statta bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek gerekli tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.