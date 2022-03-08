Trabzonspor maçı sonrası yönetici ve futbolcular PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Trabzonspor maçı sonrası yönetici ve futbolcular PFDK'ya sevk edildi

08.03.2022 20:04
Trabzonspor maçı sonrası yönetici ve futbolcular PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçındaki saha olayları ve maç sırasında sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçındaki saha olayları ve maç sırasında sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, oyuncular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile Trabzonsporlu futbolcu Puchacz da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevk raporları şu şekilde:

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 05.03.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 06.03.2022 tarihinde kulüp resmi twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 06.03.2022 tarihinde kulüp resmi twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TYMOTEUSZ PUCHACZ'nin 06.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 07.03.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ONUR SOLMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZÜLFİNAZ VURAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçı sonrası yönetici ve futbolcular PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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