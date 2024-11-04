Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe\'yi öve öve bitiremedi

Spor

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.

FENERBAHÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Son anları nefes kesen ve kıran kırana geçen maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin maçı kananmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

"BERABERE KALSA ÜZÜLÜRDÜM"

Kütahyalı, "Ben Galatasaraylıyım. Adi ve dürüst olmaya çalışan bir futbol yorumcusuyum. Fenerbahçe 2-2 berabere kalsaydı çok üzülürdüm çünkü bu adil olmayacaktı" dedi. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.