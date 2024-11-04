Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.
Son anları nefes kesen ve kıran kırana geçen maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin maçı kananmasından mutlu olduğunu dile getirdi.
Kütahyalı, "Ben Galatasaraylıyım. Adi ve dürüst olmaya çalışan bir futbol yorumcusuyum. Fenerbahçe 2-2 berabere kalsaydı çok üzülürdüm çünkü bu adil olmayacaktı" dedi. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi - Son Dakika
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