Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi

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Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, 3-2 biten Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertlilere övgüler yağdırdı. Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını belirten Kütahyalı, ''Ben Galatasaraylıyım. Adil ve dürüst olmaya çalışan bir futbol yorumcusuyum. Fenerbahçe 2-2 berabere kalsaydı çok üzülürdüm çünkü bu adil olmayacaktı'' dedi.

04.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:34
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.

FENERBAHÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Son anları nefes kesen ve kıran kırana geçen maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin maçı kananmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

"BERABERE KALSA ÜZÜLÜRDÜM"

Kütahyalı, "Ben Galatasaraylıyım. Adi ve dürüst olmaya çalışan bir futbol yorumcusuyum. Fenerbahçe 2-2 berabere kalsaydı çok üzülürdüm çünkü bu adil olmayacaktı" dedi. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe\'yi öve öve bitiremedi

Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor maçını yorumlayan Rasim Ozan Kütahyalı Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Aboooo konuşana bak hele 32 3 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Sabun gibisin rasim ele avuca gelmiyorsun. A.K 31 3 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Hacı sen adilsen bende ..... 22 3 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Yalandan kim ölmüş. 15 3 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Galatasaraylıyım ama bu şahıstan nefret ediyorum. 14 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    adamsın 3 9 Yanıtla
  • Cosdan:
    Objektif ol canımı ye.doğru söylemiş.Trabzon hiç iyi değil.Eyüp Kasımpaşa Göztepe gibi takımlar bile Trabzon’dan daha iyi takımlar.Trabzon u zor günler bekliyor 4 4 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Biri bunun ağzına ALÇI sürmüş 2 3 Yanıtla
  • Balan Guler:
    ALİ KOC YALAMASİ 3 0 Yanıtla
  • res:
    Boş teneke sesleri bunlar ts kaldırmıştı ama izin vermediler 0 1 Yanıtla
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