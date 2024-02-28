Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında Paul Onuachu\'yu ilk 11\'de görevlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzon spor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında en son ilk 11'de sahaya çıkan Paul Onuachu'yu, uzun bir aradan sonra 11'de görevlendirdi.
Ligde 6, kupada da 2 maç olmak üzere 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Onuachu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 2, Yukatel Adana Demirspor maçında 27 dakika görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen bir diğer oyuncu Nicolas Pepe ise yedek kulübesinde yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Benkovic ile Bakic maç kadrosunda yer almadı.
"Hayde Trabzon spora" pankartı
Trabzonsporlu futbolcular sahaya, "Hayde Trabzon spora" yazılı pankart ile çıktı.
Sporun ve spor kültürünün, sporda fair play ruhunun toplumda yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hareketli yaşam ve Sportif faaliyetler" projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Hayde Trabzon Spora" projesi pankartı ile sahaya çıkan Trabzonsporlu oyuncular, herkesi spor yapmaya davet etti.
Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha maçlarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken ilk öğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.
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İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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