Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs! - Son Dakika
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Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!

04.05.2022 13:36

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un özel tekno kutlamaları 8 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı'da sürecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği ve şehir merkezinin adeta dev bir diskoya dönüştürüldüğü kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dünyayı hayran bırakmıştı. İstanbul'daki etkinlikte birçok sanatçı da sahne alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturmuştu.

TEKNO KUTLAMALARI YENİKAPI'YA TAŞINIYOR

38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor taraftarının özel tekno kutlamaları bu kez İstanbul Yenikapı'da devam edecek. Her yıl İstanbul'da düzenlediği meşale şovuyla adını duyuran Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlama programı düzenlenecek.

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu İstanbul'a taşınıyor! Tekno parti bu kez 8 Mayıs'ta Yenikapı'da

GÖSTERİ SAAT 15.00'TE BAŞLAYACAK

Sadece İstanbul'dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00'te başlayacak. Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulmuş olacak.

ÇİFTE KUPA COŞKUSU PLANLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de, bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirmeyi hedefliyor. İlk maçta Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor rakibiyle 10 Mayıs'ta deplasmanda bu maçın rövanşını oynayacak. Kupa'da finale çıkmayı hedefleyen bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupasını da kazanarak sezonu çifte kupa sevinciyle kapatmayı hedefliyor.

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Son Dakika Spor Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs! - Son Dakika
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