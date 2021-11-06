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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü

06.11.2021 21:15
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü

Trabzonspor Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısını bordo-mavili takım, Abdülkadir Ömür'ün 45+4. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 62. dakikada Cyle Larin'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Karadeniz temsilcisi, 90+6. dakikada Andreas Cornelius'un attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Ligde 24 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Süper Lig'de son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan bordo-mavili takım, daha sonra çıktığı 24 müsabakada rakiplerine galibiyet imkanı tanımadı.

Bu müsabakalarda 13 galibiyet alan Trabzonspor, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda 377 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 14 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

Bakasetas sakatlandı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Bakasetas, karşılaşmanın 28. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin saha dışında müdahale ettiği Yunan futbolcu, tekrar oyuna dahil olmasına rağmen müsabakaya devam edemedi. Anastasios Bakasetas, sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada yerini vatandaşı Manolis Siopis'e bıraktı.

Abdülkadir Ömür bu sezon ilk golünü attı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2021-2022'de tüm kulvarlarda çıktığı 13. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'a karşı geçen sezonun ilk haftasında da gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Milli kaleci, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık verdi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Takım arkadaşlarının soyunma odasına götürmek istediği Uğurcan Çakır'ın el-kol hareketleri yapmayı sürdürmesi üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, milli kaleciyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto Süper Lig, Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor


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