Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

19.08.2022 10:12
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax ile transfer görüşmeleri yapan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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