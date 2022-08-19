Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor 'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor 'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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