Trabzonspor Süper Lig'de golle tanışamadı - Son Dakika
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Trabzonspor Süper Lig'de golle tanışamadı

Trabzonspor Süper Lig\'de golle tanışamadı

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 gol atarak golle tanışamadı. Teknik direktör değişikliği sonrası Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, gol sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

02.09.2024 11:19
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Süper Lig'e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4'üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. Süper Lig'de 2'nci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3'üncü hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5'inci hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'daki gelişmeleri farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Bordo-mavili takımın gerek Eyüpspor ile oynadığı maç sonucu gerekse yeni teknik direktör konusunda yerel basında yer alan manşetler şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Allah bize Eyüp sabrı versin

Taka gazetesi: Fırtına'dan eser yok

Kuzey Ekspres gazetesi: Bu takımda ağır işçilik var

Günebakış gazetesi: Çıldırtan sessizlik

Sonnokta gazetesi: Bu fırtına tat vermiyor

Kaynak: DHA

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