Çılgınlar ve Farozlular öncülüğünde taraftar dernekleri bir araya gelerek, Faroz Limanı 'nda şampiyonluk kutlaması yaptı. Yüzlerce bordo-mavili taraftarın katıldığı kutlamalarda, DJ performansları ve havai fişek gösterisi gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor 'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının kutlamaları halen devam ediyor.

Kaynak: AA

Faroz Limanı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor - Son Dakika

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