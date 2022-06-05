Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor

05.06.2022 21:44
Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının kutlamaları halen devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının kutlamaları halen devam ediyor.

Çılgınlar ve Farozlular öncülüğünde taraftar dernekleri bir araya gelerek, Faroz Limanı'nda şampiyonluk kutlaması yaptı. Yüzlerce bordo-mavili taraftarın katıldığı kutlamalarda, DJ performansları ve havai fişek gösterisi gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un taraftarları müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Öte yandan bazı balıkçılarda tekneleriyle kutlamalara eşlik etti.

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Kaynak: AA

Faroz Limanı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor - Son Dakika

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