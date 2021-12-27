Trabzonspor, transfer sürecine hızlı başladı! Polonyalı sol bek için görüşmeler başladı

Sezonun ilk devresini zirvede bitiren Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "3 oyuncu alacağız" açıklamasından sonra gözler listedeki isimlere çevrilirken, hedefteki ilk futbolcunun Tymoteusz Puchacz olduğu öğrenildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Polonyalı sol bek için scout ekibinin verdiği olumlu rapor sonrası harekete geçen yönetim, oyuncunun kulübüne kiralama veya satın almak için iki farklı teklifle gitti.

UNİON BERLİN'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Yabancı kontenjanında boş olan 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da doldurabilecek olan 22 yaşındaki savunmacıya Abdullah Avcı'nın da onay verdiği ve Alman ekibinden gelecek cevaba göre resmi temaslara başlanacağı öğrenildi.

YEREL BASINDA SULAR DURULMUYOR

Trabzonspor'un Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta penaltı noktasını göstermeyen hakem ekibine ise öfke devam ediyor. Özellikle Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, hakem ekibine büyük tepki gösterdi. Taka Gazetesi, "Size rağmen şampiyon olacağız" başlığını atarak pozisyonun net penaltı olduğunu ifade edildi.