Trabzonspor U19 Şampiyon Oldu

TFF U19 Elit A Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor U19 takımı şampiyon oldu.

U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Bordo-mavililer, son 5 yıl içinde 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Söz konusu şampiyonlukla birlikte Trabzonspor U19 Takımı, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Karadeniz ekibi, finalde Barcelona'ya kaybederek turnuvayı 2. tamamladı. - TRABZON