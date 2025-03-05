Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor U19, son 16 turunda Atalanta U19 ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf bordo-mavililer oldu.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor:
Atalanta:
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak. Bordo-mavililer, bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.
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