Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda karşılaştığı İtalyan ekibi Atalanta'ya normal süresi 0-0 berabere biten maçta seri penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin kazananı olacak.

05.03.2025 16:07  Güncelleme: 16:44
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UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor U19, son 16 turunda Atalanta U19 ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf bordo-mavililer oldu.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

PENALTILARDA ZAFER: 5-3

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor:

  • Salih Malkoçoğlu
  • Onuralp Çakıroğlu
  • Ekrem Terzi
  • Ömer Faruk Duymaz
  • Bican Tibukoğlu

Atalanta:

  • Federico Simonetto
  • Davide Bono
  • Dion Cakolli (penaltıyı kaçırdı)
  • Pietro Comi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA INTER OLACAK

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak. Bordo-mavililer, bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi

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Son Dakika Spor Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Yalçın:
    arapzon çeyrekte hamsi tava olur 4 63 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Fenerbahçe taraftarı olarak tebrik ediyorum.... 38 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    hamsinin faydaları esti yine deli rüzgar ?????? 32 6 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    helal olsun size gençler ülkemiz için gurur verici ülkemizi sevmeyenler bu başarıya sevinemeyenlere girsin alacağınız kupanın saplari 24 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Helal olsun bize her yer trabzon 18 0 Yanıtla
  • Mustafa ER:
    @serkanyalçın @ilyaserduran KISKANIN BAKAYIMMMMM KUDURUNNNNNNNNNN BAĞIRIN ULAN BABA TRABZON DİYE ! 14 0 Yanıtla
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