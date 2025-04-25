Trabzonspor U19\'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek adını finale yazdıran ilk Türk takımı oldu ve Türk futbol tarihine geçti. Diğer yarı final karşılaşması olan AZ Alkmaar U19- Barcelona U19 müsabakasının sonuçlanmasının ardından bordo-mavililerin finaldeki rakibi belli oldu.

RAKİP BARCELONA

AZ Alkmaar U19'u, Juan Hernandez'in 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Barcelona U19, Trabzonspor U19'un finaldeki rakibi oldu.

FİNAL NE ZAMAN?

Final maçı 28 Nisan Pazartesi günü yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma pazartesi günü saat TSİ 19.00'da başlayacak.