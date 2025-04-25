Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

Geniş Video İzle

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale çıkan ilk Türk takımı olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, AZ Alkmaar U19'u 1-0 yenen Barcelona U19 ile 28 Nisan Pazartesi kupa için kozlarını paylaşacak.

25.04.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek adını finale yazdıran ilk Türk takımı oldu ve Türk futbol tarihine geçti. Diğer yarı final karşılaşması olan AZ Alkmaar U19- Barcelona U19 müsabakasının sonuçlanmasının ardından bordo-mavililerin finaldeki rakibi belli oldu.

RAKİP BARCELONA

AZ Alkmaar U19'u, Juan Hernandez'in 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Barcelona U19, Trabzonspor U19'un finaldeki rakibi oldu.

FİNAL NE ZAMAN?

Final maçı 28 Nisan Pazartesi günü yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma pazartesi günü saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor U19\'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Trabzonspor, RB Leipzig, Az Alkmaar, Barcelona, Salzburg, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Barcelona en az 3 farkla kazanır. 5 56 Yanıtla
  • erkan zengin:
    barca gol yağmuru yapar 3 45 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Trabzon spora yürekten Başarılar dilerim. 45 3 Yanıtla
  • Tuncay Yilmaz:
    Allah'ınızı kurban sizin helal olsun sizlere. 38 3 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    Barcelona ya başarılar dileriz ( FB spor klubu ) 2 15 Yanıtla
  • Murat Avci:
    FB li olarak Trabzonspor gençlerine başarılar dilerim..bu milli meseledir herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor 2 0 Yanıtla
  • recep özoğul:
    kendi ülkesinin takımı yerine yabancı takımı destekleyenler da cahildir ya da vatan hainidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:37
Devlet yüzlerce personel alacak Başvuru için bugün son gün
Devlet yüzlerce personel alacak! Başvuru için bugün son gün
09:26
Prof. Dr. Sözbilir’den Kütahya’daki 4.5’lik depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama
09:15
Vlahovic Fenerbahçe’den dünyaları istiyor
Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 22:42:01. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.