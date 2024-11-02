Trabzonspor\'un Borçları ve Gelecek Planları

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "En önemli konumuz, öncelikle vergi ve piyasaya kalan borçlardan kurtulmak, daha sonra gelir getirici projelerle aradaki farkı kapatmak ve camianın desteğini de arkamıza alarak tekrar bu yarışın içerisinde onlarla aynı malzemelerle, yani bütçelere yakın bütçelerle belki biz daha aşağıda olabiliriz ama daha yakın bütçelerle mücadelenin içerisine girmek." dedi.

Doğan, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen 57. olağan divan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıl önce bu hayatta gelebileceği en değerli ve şerefli göreve geldiğini söyledi.

Görevde bulunduğu süre zarfında çok şeyler yaşandığını dile getiren Doğan, "Çok önemli sıkıntılardan geçtik ama seçildiğim kongrede sizlere bir söz vermiştim. Benim asıl amacım, Trabzonspor'un ekonomisini özellikle sürdürülebilir ve bu kulübü yürütülebilir bir hale getirmekti." ifadelerini kullandı.

Doğan, geliri mevcut faizinin yüzde 10'unu karşılayabilecek bir kulübü, şu an itibarıyla tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduklarını aktardı.

Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon lira arasında olan faiz yükünü ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz günden beri özellikle bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en önemli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kulübümüzün değerli çalışanları ile beraber üç tane bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik. Bu bedelli sermaye artırımlarıyla beraber yaklaşık olarak kulübümüze, bu rakamları gerçekten söylüyorum dikkat edilmesi lazım 9 milyara yakın bir parayı soktuk. Takdir edersiniz ki biz bunları başaramasaydık, şu anki mevcut durumumuz üzerine gelecek olan bu 9 milyar ve faizleriyle beraber kulübümüzün, bu hepimizin sevdasının nasıl bir ekonomik kaos ortamı içerisinde kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum."

"Kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur"

Doğan, bunun sadece kendilerine ait bir başarı olmadığını ifade ederek, "Belli bir noktaya getirdik. Bitti mi, bitmedi. Trabzonspor'un yaklaşık olarak 24-25 yılda üst üste gelen sizlerin de gayet net olarak bildiği çok büyük bir vergi borcu var. Vergi borcunun dışında bizim piyasaya kalan borcumuz 1 milyar seviyelerinde ama ülkemizin mevcut içinde bulunduğu durum ve mevcut vergi borcunun da yüzde 50'nin üzerinde bir faizle şu anda faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur." diye konuştu.

Gelecek yıl içerisinde bu borcun nasıl kapatılacağının planlamasını da yaptığına dikkati çeken Doğan, "Şu an itibarıyla daha öncekileri nasıl yaptıysak bunların da kapatılmasıyla alakalı planlamalarımız tamamıyla hazır. Ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Dolayısıyla nasip eder bu göreve devam edersek önümüzdeki yıl şu ana kadar gittiği süreçteki gibi bir aksilik yaşamazsak artık borçsuz bir Trabzonspor'u sizlerle beraber konuşuyor olacağız, çok net söylüyorum." dedi.

Doğan, Trabzonspor'da özellikle gelir-gider dengesizliği olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un gelirleri ile giderleri arasında yaklaşık 50 milyon avroluk bir fark var. Burada başkan olarak çok net söylüyorum. Ben bu borcu bitirsem de Trabzonspor camiası gelir-gider dengesi arasındaki farkı düzeltemediği müddetçe 2-3 yıl içerisinde aynı borç aynı seviyeye gelecektir."

"Trabzonspor camiası bir araya gelip gelir getirici projeler yapmak zorunda"

Çok önemli 4 arazi üzerinde çalıştıklarını anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Tüm Trabzonspor camiası olarak biz bu arazileri almak durumundayız. Biz de kendimize gelir getirecek projeler geliştirmek zorundayız. Bu bir yorum değil, bir zorunluluktur. Bunları çok net olarak söylüyorum. Çünkü zaman içerisinde, özellikle son 20-25 yıla baktığınız zaman herkes bir şeyler söylüyor, 'Yok siyasetin takımı' o, bu anlatılıyor. Ben de her gittiğim yerde söylüyorum. Siyasetin takımı Trabzonspor değildir. Son 29 yılda onlarca araziyi alan İstanbul takımlarıdır. Ben bunları niye aldılar demiyorum, alan yönetimleri de saygıyla karşılıyorum. İş bilenindir her zaman, işi yapanındır. Çok değerli başkanlarımız oldu, yöneticilerimiz oldu, eminim ki onlar da çok açık ve net söylüyorum, muhakkak ki yüzde 100 eminim bunu yaptıklarını da biliyorum. Talep etmişlerdir bir şekilde ama bunlar gerçekleşmedi. Yani Trabzonspor'umuzun, 29 yıl önce aldığı arazinin dışında herhangi bir arazi eline geçmedi. Yapılamadı, yatırım yapılamadı dolayısıyla bunun artık dönmesi gerekiyor."

Doğan, Trabzonspor camiasının bir araya gelip gelir getirici projeler yapmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Bu gelir gider arasındaki dengeyi ancak şu saatte iş buraya gittikten sonra böyle büyük büyük paraları içeri sokarak, sürekli gelir getirici kira gelirleri gibi içeride bulundurarak ancak bu şekilde kapatabiliriz." dedi.

Trabzonspor Koleji projesini hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını anlatan Doğan, Trabzonspor Basketbol Takımı'nı da şehre kazandırdıklarını kaydetti.

Doğan, saha sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Biz geçen yıl ligi üçüncü bitirdik, bu yıl sonuçlar ortada. Hoca değişikliğimiz oldu. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına açık ve net olarak söylemem gerekirse mahcubum. Ben ve yönetim kurulum olmak üzere böyle bir şeyi kabul etmek istemiyoruz, kabullenmek de istemiyoruz. Dolayısıyla bizi bu durumdan çıkartacak olan Sayın Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Sayın Şenol Güneş, bu efsaneyi yaratanların başında gelen oyuncularımızdan biri. Hem daha önce Trabzon'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Çok önemli başarılar elde etti. Ben Şenol Güneş'e bu konuda sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un, taraftarının istediği saha sonuçlarını bir an önce alacağına inandığını ifade eden Doğan, "Bizden Şenol hocamızın ne talebi olursa olsun, özellikle söylüyorum, şu anda konuşuyoruz işte orta saha bölgesi, kanat bölgesi, santrfor bölgesi, kendisinin ve ekibinin şu anda takip ettiği oyuncular var. Bu oyuncularla ilgili bize bilgiyi verdiği an Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu bununla alakalı bütçeyi bir şekilde bulup, bu transferlerin tamamını gerçekleştirecektir." diye konuştu.

"Gelir-gider arasındaki fark, camialar ve takımlar arasına da yansıyor"

Doğan, "Saha sonuçlarıyla alakalı tabii bütçelerdeki farklılıklar dikkatinizi çekiyordur." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz en son şampiyon olduğumuz yılda ikinci olan takımla aramızda 10 milyon avroluk bir bütçe farkı vardı. Şu anda kendi takım bütçemizin 6-7 katı takımlarla mücadele içerisindeyiz. Zaman içerisinde yaptıkları projeler, sponsorluklarla, arazi geliştirme projeleriyle rakiplerimiz ciddi anlamda gelir elde ediyor. Tabii bu gelir-gider arasındaki fark, camialar ve takımlar arasına da yansıyor. Bizim dediğimiz gibi en önemli konumuz, öncelikle vergi ve piyasaya kalan borçlardan kurtulmak, daha sonra gelir getirici projelerle aradaki farkı kapatmak ve camianın desteğini de arkamıza alarak tekrar bu yarışın içerisinde onlarla aynı malzemelerle, yani bütçelere yakın bütçelerle belki biz daha aşağıda olabiliriz ama daha yakın bütçelerle mücadelenin içerisine girmek. Bizim tek hedefimiz şu anda bu."

Trabzonspor'un futbol akademisi hakkında da bilgilendirmede bulunan Doğan, "Bizim ve Trabzonspor'un olmazsa olmazı, bu saatten sonra hepimiz başta ben ve yönetim kurulum adına olmak üzere akademiye ve amatör takımlarımıza çok daha fazla önem ve destek vereceğiz. Bugüne kadar biz hepsine çok önemli destek verdik ama bu desteğe artırarak devam edeceğiz." dedi.

Doğan, gerçekleştirilen çok önemli projeler olduğunu belirterek, "Akademinin başına efsanelerimizden Sayın Güngör Şahinkaya'yı getirdik. A takımın başında Sayın Şenol Güneş var. Benim onlara herhangi bir futbol aklı verme şansım yok. Ben iş adamıyım, sanayiciyim ama kendilerinin camiamıza ve şehrimize yaptıkları belli. Bundan sonra benden ve yönetim kurulundan akademi ve A takım ile ilgili ne istiyorlarsa ben hepsini tek tek yerine getireceğim." ifadelerini kullandı.

"Takımın yeniden coşkulu bir futbol ortaya koyacağına inanıyorum"

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de Trabzonspor'un Anadolu'daki önemine değinerek, takımın Avrupa kupalarına erken veda etmesi ve lige kötü başlamasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Takımın yeniden keyif veren, coşkulu bir futbol ortaya koyacağına inandığını aktaran Ören, şunları kaydetti:

"Son üç yılda toplam 50'ye yakın futbolcuyla sözleşme imzaladık, yine bu süre içerisinde 50'nin üzerinde oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor, transferler, menajerler ya da teknik direktörler tarafından değil, geçmişte olduğu gibi yönetim kurullarının kendi içinden oluşturduğu bir ekip tarafından yapılmalıdır."

Denetim Kurulu Üyesi Muhammet Zeki Paşaoğlu ise Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 883 milyon 309 bin lira, bu toplam içinde en yüksek borç kaleminin vergi ve SSK yapılandırma tutarı 1 milyar 515 milyon lira olduğunu ifade etti.

Kurulda söz alan üyeler de destek ve eleştirilerde bulunurken, başkan Doğan yeniden söz alarak yanıt verdi.

Konuşmaların ardından divan üyeliğine 2020'de hak kazanan Doğan ile 25-30 ve 35 yılını dolduran üyelere belgeleri takdim edildi.