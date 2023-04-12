Uğurcan Çakır çok ağır konuştu! A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'a göndermede bulundu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kameraların karşısına geçti. Uğurcan, takımdaki gidişat, transfer durumu ve A Milli Takım hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ GİDİŞATI BİTİRMEK İÇİN FIRSAT"

Beşiktaş maçının kötü gidişatı bitirmek için bir fırsat olduğunu belirten Uğurcan, "Bu maçlara arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes bu maçın motivasyonunu ve büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat. Herkes bunun farkında. Hepsiyle de konuşuyorum. Kötü gidince herkes birinde sorun arıyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES SUÇLU"

Yönetim, hoca ve futbolcuların bu tabloda payı olduğunu söyleyen kaptan, "Bu sezon özelinde evet ağır eleştiriler olabilir ama geçen sezon yaptıklarımız tarihi bir şeydi ve daha bir sene oldu. Bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Herkes kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. Şampiyon olduğumuzda ben tek başıma bir şey yapmamıştım, takım arkadaşlarımla birlikte her şeyi başarmıştık. Burada sorumluluk hepimizin. Yönetim, hoca her kim varsa bu kötü gidişin sorumlusu diye düşünüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR İSTERSE GİDERİM"

Takımdaki durumu hakkında ise "Avrupa hayalim var. Kendime hedef olarak koyuyorum. Benim için motivasyon kaynağı. Gitmek istesem sözleşmemi uzatmam. Birçok teklif geldi. Başkanlarım benim nasıl bir duruş sergilediğimi biliyor. Ben Trabzonsporluyum, bu takım için gitmem gerekirse giderim, mücadele etmem gerekirse de sonuna kadar mücadele ederim. Bu tür ayrılık iddialarına gülüp geçiyorum" açıklamasını yaptı.

"NEYE GÖRE SEÇİLİYOR?"

Uğurcan, Kuntz'un tercihleriyle ilgili ise çarpıcı ifadeler kullandı. Seçimleri anlamlandıramadığını söyleyen Uğurcan, "Milli Takım'daki oyuncular, ligdeki performansa göre mi yoksa Milli Takım'daki performansa göre mi seçiliyor çözemedim. Milli Takım'daki son maçlarımda kötü oynamadım, kesilmeyi hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımında oynamayan isimler orada ilk 11 oynadı. Çok anlayamadım bu durumu" şeklinde konuştu.