Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Ahmet Salih Erdem İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Ahmet Salih Erdem İçin Tören Düzenlendi

Trabzonspor'un 91 yaşında hayatını kaybeden kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem için tören düzenlendi. Törene kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda Erdem'in Trabzonspor'a olan katkıları vurgulandı.

05.08.2024 16:26
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Trabzonspor Kulübünün 91 yaşında hayatını dün kaybeden kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem için tören düzenlendi.

Törene bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Edin Visca, altyapı oyuncuları, kulübün yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, Erdem'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bordo-mavili kulübün idari binasının önünde yapılan ve bir dakikalık saygı duruşla başlayan törende, bordo-mavi formayla örtülü Erdem'in tabutunun başında altyapıdan oyuncular bekledi.

Erdem'in fotoğrafının yer aldığı ve isminin yazılı olduğu 61 sırt numaralı Trabzonspor formasını bir sporcunun taşıdığı törende konuşan asbaşkan Zeyyat Kafkas, kulüp tarihinden "anlamlı bir yaprağın" daha eksildiğini dile getirdi.

Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir futbol adamını, kıymetli başkanı Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Kafkas, "Salih Erdem sadece bir başkan değil Trabzonspor'un ruhunu, felsefesini mücadelesini en iyi yansıtan, kulübümüze tarifsiz hizmetlerde bulunmuş bir liderdi." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in yeri asla doldurulmayacak, naif bir insan olduğunu, eski bakan, Trabzonspor oyuncularından ve başkanlarından Faruk Nafız Özak da Erdem'in ismiyle müsemma olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Erdem'in tabutu törene katılanların omuzlarında cenaze aracına bindirildi.

Erdem'in naaşı ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Ahmet Salih Erdem İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Kurucu Üyesi Ahmet Salih Erdem İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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