Trabzonspor'un Puan Kayıpları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor'un Puan Kayıpları Devam Ediyor

Şenol Güneş yönetiminde 6 maçta üstünlüğü koruyamayan Trabzonspor, 15. sırada yer alıyor.

17.12.2024 11:52
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayıp 15. sırada yer alan bordo-mavililer, küme düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bordo-mavililer, beraberliklerle biten ligin ilk iki haftasından sonra göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde öne geçtiği maçların 6'sında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 16 puan kadar puan kaybetti.

İstanbul temsilcileri karşısında uzatmalarda yıkıldı

Trabzonspor, Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda 4 İstanbul temsilcisi karşısında üstünlüğünü koruyamazken 3'ünde uzatma dakikalarında yıkıldı.

Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken 90+12. dakikada Fenerbahçe'ye 3-2, 90+8. dakikada da kalesinde gördüğü golle Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer, 1-1 biten Beşiktaş mücadelesinde de öne geçmesine karşın ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı.

Öne geçtiği 6 maç

Trabzonspor, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Gedson Fernandes skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'yi konuk eden bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 59 ve 67. dakikada Simon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçse de 75. dakikada Dzeko, 90+12. dakikada Amrabat'ın golleriyle 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da 81. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlamasına karşın 90+1. dakikada da Costa'nın golüyle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son oynadığı Galatasaray maçında da 55. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Batshuayi ile 3-3'lük denge getirdiği maçı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.

Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un Puan Kayıpları Devam Ediyor - Son Dakika

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