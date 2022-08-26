Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

26.08.2022 17:28
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı - Son Dakika
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