Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı - Son Dakika

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