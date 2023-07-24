Resmen sezonu kapattı! Antrenmanda sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, aylarca sahalardan uzak kalacak

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Başarılı futbolcu aylarca sahalardan uzak kalacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, Orsic şanssız bir sakatlık yaşadı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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