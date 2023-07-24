Resmen sezonu kapattı! Antrenmanda sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, aylarca sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Resmen sezonu kapattı! Antrenmanda sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, aylarca sahalardan uzak kalacak

24.07.2023 13:59

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ dizinden sakatlandı. Yapılan tetkiklerde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen futbolcunun en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Başarılı futbolcu aylarca sahalardan uzak kalacak.

DİZİNDEN SAKATLANDI

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, Orsic şanssız bir sakatlık yaşadı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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