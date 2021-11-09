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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz - Son Dakika

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz

09.11.2021 11:45
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz

Trabzonspor'un orta saha oyuncuları Berat Özdemir ile Manolis Siopis, kulüp dergisinde soruları yanıtladı.

Trabzonspor'un orta saha oyuncuları Berat Özdemir ile Manolis Siopis, kulüp dergisinde soruları yanıtladı. Berat, bordo-mavili takım için 'doğru tercih' derken, Siopis ise bu sezon kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından atmosferin çok iyi olduğunu söyledi.

Bordo-mavililerin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, kulüp medya departmanı tarafından kendisine yöneltilen sorularda boş zamanlarında konsol oyunları oynadığını ve köpeğiyle vakit geçirdiğini belirtirken, bir futbolcunun kendinden sonraki gençlere örnek olması için profesyonelce yaşaması gerektiğini söyledi. Trabzonspor için 'doğru tercih' de diyen Berat, 2017 yılında Hacettepe'de oynadığı dönemde Bucaspor'a attığım golü unutmadığını kaydetti. Uğurlu numarasının 5 olduğunu ifade eden Berat, gelmiş geçmiş tüm futbolcular arasında Ronaldinho ile oynamak istediğini ifade etti. Geçen sezon oynadıkları Göztepe maçında hem kırmızı kart gördüğü hem de maçın 1-1 bittiği için en çok üzüldüğü karşılaşmanın bu olduğunu belirten Berat, gördüğü en çalışkan oyuncunun takım arkadaşı Marek Hamsik, en iyi şarkı söyleyenin Siopis, en iyi futbolcunun ise Cristiano Ronaldo olduğunu kaydetti. Profesyonel futbolculuğun en zor tarafının mental olarak dirençli olmak gerektiğini söyleyen Berat, futbol kariyerinin en unutulmaz gününün ise A Milli takıma davet aldığı gün olduğunu ve çok heyecanlandığını sözlerine ekledi.

SIOPIS: TÜRKİYE İLE ÇOK FAZLA BENZİYORUZ

Trabzon'a gelmeden önce arkadaşlarının biraz önyargılı olduğunu kaydeden Siopis ise, "Bana hep önyargıyla karışık yorumlar yapıyorlardı. Ancak; Türkiye'ye geldiğimde fark ettim ki aslında çok fazla benziyoruz. Hatta aynıyız bile diyebilirim. Sezon başında Trabzon'a geldiğimde ise bunun kat kat fazlasını gördüm. Çünkü tamamen aynıyız. Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız. Trabzon'a geldiğim ve ilk maçımı oynadığım günden itibaren sevgi, samimiyet ve sıcaklığı en derinden hissettim. Yanlış hatırlamıyorsam Sivasspor maçıydı. Müsabakanın 75'inci dakikasında oyuna girdiğimde ve topu ayağıma aldığımda tribünlerde o sıcak samimiyeti hissettim. Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz bu oyunu. Bunu tarif etmek gerekirse asker gibiyim diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler. Ben de bu sevgiyi ilk andan itibaren hissettim ve bununla birlikte kulübümüz için en iyisini vermeye çalışıyorum" dedi.

"TRABZON'DAKİ HAMSİYİ DAHA ÇOK SEVDİM"

Yunanistan'da da hamsinin olduğunu ve çok sevdiğini kaydeden Siopis, şöyle devam etti:

"Alanyaspor'da oynarken deplasmana Trabzon'a gelmiştik. Trabzon'daki oteldeki restorana girdiğimizde bir de ne göreyim, Hamsi yapmışlar. Yunanistan'da da biz hamsiyi çok yaparız ve ben de aşırı derece çok severim. Restorandaki çalışanlara sorduğumda Trabzon'da hamsinin en iyisini bulunabileceği yerlerden biri olduğunu söylediler. Ben koskoca bir tabağı bitirdim. Hatta Bakasetas beni görüp 'Ne yapıyorsun?' demişti. Hamsiyi çok seviyorum, buradaki hamsiyi daha da sevdim."

"TAKIM ARKADAŞLARIM ÇOK POZİTİF"

Takımdaki tüm arkadaşlarının pozitif olduğunu anlatan Siopis, şunları dedi:

"Tabii ki en iyi anlaştığım Bakasetas. Onunla beraber üç yıl oynadık.  Onun dışında ise Yusuf Sarı. Onunla da çok eğleniyorum, çok şakalaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi genelde çok iyi, çok pozitif insanlar."

"FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN ATMOSFER ÇOK İYİYDİ"

Fenerbahçe galibiyetinin ardından atmosferin çok iyi olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Pandemi kısıtlamaları olmasaydı tamamen dolu bir statta taraftarlarımızla birlikte oynayacaktık. Ancak yine de yarı dolulukta bile muhteşem bir atmosfer vardı. Galibiyetten sonra zaten hep birlikte dans ettik. Ben Kolbastı'yı izlemiştim. Video paylaşım sitesinde 2010-11'den bir video var. Bir final maçı sonrası sanırım, Ceyhun orada oynuyordu. Hatta altmış bir bin kişi vardı stadyumda. Onu izlemiştim, harikaydı ve onu şimdi ben yaşadım. Çok güzeldi. Zaten bizim okulumuzda da buna benzer bir dans vardı. Daha önce denemiştim orada" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis: Türkiye ile çok fazla benziyoruz - Son Dakika
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