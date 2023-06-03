Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

HAMSIK'TEN VEDA

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Marek Hamsik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 14'te Umut Güneş attı. Konuk takımda Fatih Aksoy 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Futbol kariyerini sonlandıran Hamsik, kaptan olarak çıktığı veda maçında gol attı.

TRABZONSPOR İLKİ BAŞARDI

Bordo-Mavililer Fatih Karagümrük ve Giresunspor maçlarının ardından Alanyaspor'da 4'ün üzerinde gol attı. Opta'daki veriye göre; Trabzonspor tarihinde ilk kez 3 maç üst üste en az 4 gol attı.