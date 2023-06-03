Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

03.06.2023 21:06

Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor'u 5-1'lik skorla devirdi. Geriye düştüğü karşılaşmada Akdeniz ekibine 5 gol atan Bordo-Mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

HAMSIK'TEN VEDA

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Marek Hamsik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 14'te Umut Güneş attı. Konuk takımda Fatih Aksoy 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Futbol kariyerini sonlandıran Hamsik, kaptan olarak çıktığı veda maçında gol attı.

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

TRABZONSPOR İLKİ BAŞARDI

Bordo-Mavililer Fatih Karagümrük ve Giresunspor maçlarının ardından Alanyaspor'da 4'ün üzerinde gol attı. Opta'daki veriye göre; Trabzonspor tarihinde ilk kez 3 maç üst üste en az 4 gol attı.

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, Marek Hamsık, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:37 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:31 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:27 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti
21:24 Törene katılan Maduro'nun Erdoğan sevgisi! Üst üste paylaşım yaptı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:04 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
21:00 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 21:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement