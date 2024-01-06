Trabzonspor ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörleri maçı değerlendirdi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Özellikle son dönemlerde kaotik bir futbol ortamı olduğunu dile getiren Abdullah Avcı, "Özellikle senelerdir sadece futbolda, sporda veya genel olarak karışıklığın, kaotik ortamın çok hızla devam ettiği ve özellikle son zamanlarda da futbolun içine çok fazla yansıdığı bazı durumları yaşadık. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bu oyun işte pandemide, depremde olduğunda ülkemizin son zamanlarda yaşadığı durumlarda hep oynanmak için öncelik aldı. Bu oyunun bir iyileştirme gücü var. Onun için bu oyuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kere 2024'ün bizim adımıza pozitif anlamda oyuna sahip çıkıp saygıyı kaybetmeden birbirimize yardımcı olursak, üslubumuzu, dilimizi değiştirirsek, kalbimizi, yüreğimizi de dönüştürürüz diye düşünüyorum. O yüzden bu oyuna sahip çıkalım. Ankaragücü takımı tarihiyle geçmişiyle taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi. Başlarında da Türk futboluna bence önümüzdeki senelerde teknik adam olarak da imza atacak çok değerli bir hocası var, Emre Belözoğlu. 4 sene beraber çalışmıştık" diye konuştu.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Sakat ve Afrika Kupası'na giden oyuncuları olduğunu, fazla hamle şanslarının olmadığı durumda kazanmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Avcı, "Ankaragücü taraftarının burada olmaması büyük bir etken diyen Abdullah Avcı, Buraya gelirken 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldık ve puan ortalamamız 2 noktaya geliyor. Kaybettiğimiz Kayseri maçı vardı. Bugün onun telafisini yaptık diye düşünüyorum. Daha iyi bir oyun olabilir mi, olabilir, olması gerekiyor. Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Bugün saha zemininin sıkıntılı olması, iki takımın da aslında pas organizasyonun olduğu bir yerde işte baskıları zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman takımın direnci ve fizik kalitesi yüksek olmasından dolayı doğru durduk. Golü bulduk. Golden sonra rakip biraz daha ikinci el yarı itibari ile topa sahip oldu. Biz topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik. Çabuk kaybedince de rakip bize biraz daha topla sahip olup oynadığı gibi gözüktü ama burada da çok fazla bir şey vermedik. Özellikle böyle bir oyunda buralarda kazanabilmek galibiyet, klasik ilaçtır. Galibiyet gelişimi oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Bunu en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün hal ve durum bunu gerektiriyordu. Bugün bunu oynadık. Biraz sakatlarımız biraz Afrika Kupası eksiklerimiz var. Fazla hamle şansımız olmuyor ama onun için kazanmak çok önemliydi" şeklinde konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: ÜRETKENLİK KONUSUNDA SIKINTIMIZ VAR

Trabzonspor'un kendilerinden daha kaliteli bir takım olduğunu dile getiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Burada iki tane birbirine benzer oyun planı ile çıkmış takımın maçında top bize geçtiğinde basit hatalar yaptık. Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteli bir takım. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Açıkçası üzgünüm. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu maç da dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik. Son beş maçta görünen o ki bu kadar basit hatalar olmamalı. Pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda sıkıntımız var gibi görünüyor. Oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SAHANIN İÇİNDE İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN HAKEMLERLE BİZİM İŞİMİZ KOLAY DEĞİL GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Önümüzdeki sürecin kendileri için daha da zor geçeceğini söyleyen Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz. Ben oyuncuların maksimumunu vermeye çalıştığını görüyorum. Ama Ankaragücü'ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan, hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi saha içinde veririz. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer" dedi.