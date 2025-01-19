Trabzonspor ve Sivasspor 38. Randevuda - Son Dakika
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Trabzonspor ve Sivasspor 38. Randevuda

Trabzonspor ve Sivasspor 38. Randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 38. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bugüne kadar oynanan 37 maçta 16 galibiyet elde ederken, Sivasspor 10 galibiyet aldı. İki takımın mücadele edeceği maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

19.01.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
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TRABZONSPOR ile Sivasspor Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un ise 10 galibiyeti bulunurken, 11 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 20'nci haftasında yarın 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans sergileyen bordo-mavililer ikinci yarıya 22 puanla 10'uncu sırada girdi. Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Karadeniz ekibi sahasında Sivasspor'u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. İkinci yarıya 20 puanla 14'üncü sırada giren konuk ekip Sivasspor ise Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 2'si 2'nci Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 20, Sivasspor'un 13 galibiyeti bulunurken, 11 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor rakip filelere 72 gol atarken, Sivasspor'un 52 golü bulunuyor. Öte yandan iki takımın en son 2024-25 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta oynadıkları maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor ve Sivasspor 38. Randevuda - Son Dakika

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