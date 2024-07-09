Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Macaristan'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

09.07.2024 15:42
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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