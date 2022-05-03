Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi

03.05.2022 22:45

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Berat Özdemir, Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra sevincini taraftarla koşarak paylaştı. Trabzonspor taraftarı ise, coşkuyu yaşayan oyuncuya siper olarak onun mutluluğu doyasıya yaşamasına destek verdi.

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

TARAFTAR BERAT'A SİPER OLDU

Futbolcuların yaşadığı mutluluk anlarında etrafını saran taraftarlar ise hem duygusal anlar yaşadı hem de futbolcuları korumak için siper oldu. Son düdüğün çalınmasıyla güvenlik görevlileri dahi sahaya koşan taraftarlara yeterli olamadı. Anın mutluluğu ile ne yaşadığını bile fark etmeyen futbolcuları yine taraftarlar korudu. Sevincini yaşayan Milli Futbolcu Berat Ayberk Özdemir de o an kendi güvenliğini sağlayacak durumda değildi fakat Trabzonspor taraftarlarından Orhan Dağ, Özdemir'e deyim yerindeyse siper oldu. Özdemir'i koruyan Dağ diğer taraftarlardan da tebrik aldı.

"TRABZONSPOR ADINA GÖREV EDİNDİM"

Trabzonspor taraftarları Orhan Dağ, "Ben yaklaşık 30 metre uzakta Berat'ın maç şortunun indirilme anını gördüğümde kendime Trabzonspor kulübü ve şehri adına bir görev edinmiş ve olanca gayretimle futbolcunun yanına gitmeye çalışmıştım. Yanına vardığımda bir kısmı videodaki kesitte görüldüğü üzere Berat'ın düşmemesi adına onu belinden sarmışlar diğer yandan da şortunu gayri ihtiyari düzeltmiş ve ardından 'Polis çağırın' diye diğer taraftarlara seslenmiştim. O anda Berat Özdemir'in ayaklarının da çıplak olduğunu fark etmiş, polislerin gelmesi üzerine futbolcuyu polislerin yere indirmeden getirmelerini sağlamak adına üzerlerine devrilmesini sağlamıştım." ifadelerini kullandı.

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