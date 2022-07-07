Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı - Son Dakika
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Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı

07.07.2022 12:18
Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Berat Özdemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi. Milli futbolcu yaptığı açıklamada kendisinin Ilıcalı ile bir görüşmesinin olmadığını belirtirken, "Sanıyorum ki başkanımız ya da hocamızla olmuş" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da kampın dördüncü gününde Berat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunun devre arasında bordo mavili takıma transfer olan ve toplam 51 Süper Lig karşılaşmasında forma giyen Berat Özdemir, Hull City'ye transfer olacağına yönelik iddiaları, yeni sezon hedeflerini ve sezonun ikinci devresinde performansındaki düşüşü değerlendirdi.

"ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞMEM OLMADI"

İngiliz ekibi Hull City'den teklif aldığı iddialarına da cevap veren Berat Özdemir, "Zannetmiyorum ki bir Türk futbolcunun yurt dışında ülkesini temsil etme hayali olmasın. Acun Ilıcalı ile görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanımız ya da hocamızla olmuş" ifadelerini kullandı.

"BİZ FUTBOLCULAR DOYUMSUSUZDUR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım motivasyonunu sağladığını ve yine şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Berat, "Hocamız ilk gün yaptığımız konuşmasında, Ağustos ayının ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olduğunu gösterdi. Şampiyonluğun tadını bir kere aldık. Biz futbolcular doyumsuzuzdur. Şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel hazırlandık, bir aile olduk. Bu sene umarım daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı

"UMARIM SÜPER KUPA'YI DA CAMİAMIZA KAZANDIRIRIZ"

Yeni sezonda yapılan transferlerle kadronun genişlediğini söyleyen Özdemir, "Geçen sezondan daha fazla sayıda maç oynayacağız. O yüzden geniş bir kadromuz var ve daha da genişletmeye çalışıyoruz. Kimin performansı düşerse, onun performansını yukarı çekebilecek o kalitede ve dengede belki de daha iyi oyuncular var elimizde. Süper Kupa da bizim için hedef. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır, hedefler de kupadır. Umarım Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" diye konuştu.

"TRABZONSPOR, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI"

Geride kalan sezonun ikinci devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcu, bireysel performansında düşüş yaşadığına yönelik soruyu, "Geçen sezonun ikinci devresinde performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Oradan dibe vurup sıçramam biraz zaman aldı. Tekrar kendime gelene kadar takım bir nebze daha oturmuştu açıkçası. Trabzonspor'da yedek, kadroya girmeyen oyuncu diye bir kavram görmüyorum. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük camiası. Görev alan ve almayan oyuncu vardır. Saha içinde görev almadığım süre zarfında saha dışındayken takım arkadaşlarıma tüm desteği vermeye, motivasyonunu yukarı çekmeye çalıştım. Belki de şampiyonluk böyle geldi ve geliyor. Oynayan oyunculardan çok bence şampiyonluklarda, başarılarda oynamayan oyuncuların imzaları daha fazladır" sözleriyle yanıtladı.

"ELBETTE EKSİKLERİM VAR"

Performansı ve kendinde eleştirmesi gereken yönü sorulan Özdemir, "Bardağın boş tarafı her zaman var. Kendimde olan iyi yönleri mükemmelleştirmeye çalışan bir insanım. Elbette eksiklerim var, üzerinde çalışıyorum ama iyiyi mükemmel yapmak birinci amacım" dedi.

Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı

"AİLEMİ KUTLAMALARA ÇAĞIRMADIM"

Şampiyonluk kutlamalarında yaşadığı duyguyu anlatan Berat Özdemir, "Ailemi kutlamalara çağırmadım. Ben duygusalım, onlar benden daha da duygusal. İçeride genel menajerimizle konuştuğumuzda 'Başka bir kulüp böyle kutlayamaz' dedim. Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra taraftarımızın sahaya girdiği video var. Hala açıp onu izliyorum. Yurt dışında da bu konuda birçok kulübe öncü olduk. Ne mutlu bize" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ DEFALARCA TRABZON'A DİNLETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nin futbolun zirvesi olduğunu ifade eden Berat Özdemir, "Öncelikli hedef gruplara kalmak, kalabilirsek de Şampiyonlar Ligi müziğini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz. Trabzonspor camiası bunu hak ediyor. Tek hedefimiz de oralarda kalabilmek" dedi. Özdemir açıklamalarını, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahası olan İspanya'daki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynama hayali olduğunu açıklayarak tamamladı.

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Kaynak: DHA

Berat Özdemir, Trabzonspor, Süper Kupa, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berat Özdemir'den Acun Ilıcalı itirafı! Hull City'nin ilgisini doğruladı - Son Dakika

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