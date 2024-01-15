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Trabzonsporlu Futbolcunun İsrail Propagandası Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Trabzonsporlu Futbolcunun İsrail Propagandası Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta gol sevincinde İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da konuyu değerlendirecek ve cezalar uygulayabileceği belirtildi.

Trabzonsporlu Futbolcunun İsrail Propagandası Hakkında Soruşturma Başlatıldı
15.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 13:21
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Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynadığı maçta gol sevincinde İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla adli soruşturma başlatmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın 1-0 önde getirdiği müsabakanın 68. dakikasında ev sahibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı paylaşarak İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler şekilde hareket etmişti.

İlk açıklama Bakan Tunç'dan geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor - Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gözler TFF'ye çevrildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak, gerekenin yapılacağını bildirdi. TFF ve kurulları, bu durumu 'Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda' maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar gelebilir. - TRABZON

Kaynak: İHA
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