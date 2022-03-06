Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

06.03.2022 21:48
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Liderliğini sürdüren bordo-mavililerde beraberliğin ardından taratarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar kolbastı ve horon oynadı. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı - Son Dakika


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