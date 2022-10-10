17+ yaş grubunda ise ilk üç sırayı kadınlarda Elçin Karakaş, Sude Aydın ve Sıla Karakuş, erkeklerde de Gürkan Mutlu, Ertuğ Altındağ ve Berkay Şahin aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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