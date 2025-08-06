TransAnatolia 2025: SSV Kategorisiyle Adrenalini Zirveye Taşıyor - Son Dakika
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TransAnatolia 2025: SSV Kategorisiyle Adrenalini Zirveye Taşıyor

06.08.2025 14:30
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TransAnatolia, 6-15 Eylül'de Bursa'dan Bolu'ya, SSV kategorisiyle motor sporlarına heyecan katıyor.

6 Eylül tarihleri arasında 15'nci kez macera severlerle buluşacak TransAnatolia, Bursa'dan başlayıp Bolu'da son bulacak. TransAnatolia Rally Raid'de bu yıl SSV kategorisine yoğun bir ilgi var.

Türkiye'nin doğası, coğrafyası ve tarihi rotalarıyla özdeşleşen en büyük motor sporları organizasyonu olan TransAnatolia Bursa'dan başlayacak ve Bolu'da son bulacak. 17 ildeki oldukça zorlu arazilerden geçerek 2190 kilometrelik heyecan dolu bir parkura sahne olacak. Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise, yarışın SSV kategorisinde yaşanıyor. Yüzlerce kilometrelik tozlu yollar, keskin virajlar, hızlı düzlükler ve beklenmedik zorluklar. Tüm bu unsurlar, TransAnatolia 2025'te yine adrenalinle harmanlanacak. Ancak bu yıl, sahnenin merkezinde SSV'ler olacak. Bu özel sınıf, gücü, hızı ve dayanıklılığı ile bu efsanevi yarışın temposunu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

OTOMOBİLLERDEN FARKLI BİR DİSİPLİNE SAHİP

SSV'ler, sürücü ve co-pilotun yan yana oturduğu, güvenlik kafesiyle donatılmış, yüksek hızlara ulaşabilen ve kendi teknik kurallarıyla yarışan özel araçlar. Otomobillerden daha farklı bir disipline sahip olan bu araçlar, TransAnatolia'da her yıl daha fazla sporcu tarafından tercih ediliyor. Bu yıl katılımda yaşanan artış, SSV'yi sadece bir yarış sınıfı olmaktan çıkarıp yarışın yıldız kategorisi haline getirdi.

Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye'den gelen ekipler, SSV klasmanına uluslararası bir soluk katarken; her biri farklı arazi deneyimlerine sahip olan yarışçılar, TransAnatolia'nın teknik rotasında hem hız hem de dayanıklılık testine tabi tutulacak. Yarışa renk katan isimler arasında geçen yılın şampiyonu İngiliz pilot Paul Severin ve co-pilotu Delphine Delfino da yer alıyor. Delfino aynı zamanda bu yıl SSV kategorisinde yarışacak olan beş kadın co-pilot arasında bulunuyor. Öte yandan İsrafil Akyüz, Mert Süleyman Tepe, Onur Talay, Tuğberk Türkmen, Abdullah Turgut, Harun Değnek, Mert Öztiryaki ve Uğur Tepe de motor sporları tutkunlarının heyecanla takip ettiği bu zorlu serüvende mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TransAnatolia 2025: SSV Kategorisiyle Adrenalini Zirveye Taşıyor - Son Dakika

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