Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi

02.02.2026 19:08
Ajax, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e kancayı takmıştı. Ancak, Hollanda Ligi ekibi Ajax, Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliği koruyan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için sıcak bir gelişme yaşandı.

AJAX, FRED'İ ALAMADI

Fred için devreye giren Hollanda Ligi ekibi Ajax, bu transferden vazgeçti. De Telegraf'ta yer alan habere göre; Ajax'ın 32 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ancak sarı-lacivertlilerin, 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etmesiyle birlikte bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

EDSON'DA DA BAŞARILI OLAMADILAR

Haberin devamında, Hollanda devinin Fenerbahçe'den eski oyuncusu Edson Alvarez'i de kadrosuna katmak istediği ancak bunda da başarılı olamadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

