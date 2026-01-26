Transfer iptal oldu! Fenerbahçe\'ye göndermiyorlar

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani oldu. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız golcü ile ilgilenerek yıldız isim için önemli bir yatırım olarak yapmak istedi. Ancak şu anda bu transferin mümkün görünmediği ve Tottenham'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu takımdan göndermeme kararı aldığı belirtildi. Haberde, transferin rafa kalktığı dile getirildi.
Tottenham formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta süre bulan Kolo Muani, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tottenham, deneyimli oyuncuyu sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
