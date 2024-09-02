Galatasaray, Victor Osimhen'i Kiralık Olarak Almaya Çalışıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Victor Osimhen'i Kiralık Olarak Almaya Çalışıyor

Galatasaray, Victor Osimhen\'i Kiralık Olarak Almaya Çalışıyor

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Galatasaray, Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Napoli, Galatasaray'ın teklifi kabul etti ve Osimhen de transfere sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun yıllık 11 milyon euro maaşını üstlenecek. Galatasaray yöneticileri, transferin son detaylarını görüşmek üzere İtalya'ya gidiyor.

02.09.2024 17:17
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

NAPOLİ KABUL ETTİ, OSİMHEN DE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Osimhen de sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor.

11 MİLYON EUROLUK MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi durumda İtalyan devinden yıllık net 11 milyon euro kazanan Nijeryalı golcünün maaşının tamamını ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.

KURMAYLAR İTALYA'YA GİDİYOR

Öte yandan Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları konuşmak ve transferi bitirmek için İtalya'ya gidiyor. Cimbom, önümüzdeki saatlerde transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor.

NAPOLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sports Digitale'e konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve sürüyor" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASINI DUYURDU: GALATASARAY'DA

İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Oyuncu kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor. Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Osimhen'i Kiralık Olarak Almaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: demekki icardi sezonu kapadı mustafa hekimoğlunu verelim 5saraya 15 milyon euro gibi bir rakamda anlaşabiliriz 3 18 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Islak imza atılana kadar tüm transferler benim için dedikodudan ibarettir. Bu her takım için geçerli 18 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Eğer bu transfer gerçekleştirilirse bu adam bildiğin ezip geçer adam tam bi makine.ama nerde bizde o şans kesin bi pürüz çıkar. 9 3 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Adam üst düzey oynuyor.düşünsenize geçen yıl bayern istedi alamayınca kane e döndü.bu yıl mpabbe nin yerini doldurmak için psg istedi adam gidemeyince resti çekip chelsea ye gitmedi büyük bir şans bizim için hemde çok büyük.iyiki avrupada transfer sezonu kapandı :) 8 2 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: 11 milyon Euro yıllık maaş hey masallah. Forvet eksiğimiz yok bizim 11 milyona 1 sol bek 2 tane orta saha alınır 4 3 Yanıtla
  • Muhammed null: Zor adama benziyor 11 milyonda kiralama parasi yuksek Biz ay sonunu zor getiriyoruz adamlarin konustuklari paraya bak. Sonra millet forma almaya kosuyor.Avrupaya gelince kendi butcesinin 3 1 etmeyen takimlar elek ediyor. 6 1 Yanıtla
  • Türk Ak: EN NESRİYDEN BÜYÜK FLAŞ TANSFER OLDUGUNU DUSUNMUYORUM 0 6 Yanıtla
  • Atatürk çü: YILLIK 11 MLYN EURO. BU KULÜBÜN YILLIK GELİRİ 300 MLYN DOLAR VARMI MI? SONRADA UEFA TAKİPTE DİYORUZ. 3 2 Yanıtla

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