Trap atışlarında Bafralı polis birinci oldu - Son Dakika
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Trap atışlarında Bafralı polis birinci oldu

20.10.2022 13:56
Trap atışlarında Bafralı polis birinci oldu

Sivas Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen av bayramı etkinliklerinde trap atışlarında Bafralı polis memuru birinci oldu.

Sivas Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen av bayramı etkinliklerinde trap atışlarında Bafralı polis memuru birinci oldu.

15-16 Ekim tarihleri arasında Sivas Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen av bayramı etkinliklerine katılan Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli Erol Alev(53), trap yarışmasına katılan 40 sporcu arasında birinciliği elde etti.

Avcılık ve atıcılık sporlarıyla ilgilenen polis memuru Erol Alev, kızı Bilge Alev'i de (20) atıcılık sporuna teşvik ederek milli takıma kazandırılmasında büyük rol oynamıştı. Polis memuru Alev, Mersin'in Erdemli ilçesinde 1-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nca (TAAF) düzenlenen 10 Metre Havalı Silahlar Genç Kadınlar Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan milli sporcu kızı Bilge Alev ile gurur duyduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trap atışlarında Bafralı polis birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trap atışlarında Bafralı polis birinci oldu - Son Dakika
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