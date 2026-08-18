Trendyol 1. Lig 2. Hafta Sonuçları
Batman Petrolspor, Boluspor'u 2-0 yenerken, Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Batman Petrolspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde ilk maçlarını kazanan ekiplerden Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor, bu hafta da kayıp yaşamayarak puanlarını 6'ya çıkardı.
Manisa FK sahasında Vanspor FK'yi 4-1 yenerken, Bursaspor da taraftarının önünde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Metro Holding Kayserispor da konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi.
Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü de ligdeki ilk galibiyetlerini elde etti.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: 2-1
İstanbulspor-Bodrum FK: 2-2
Manisa FK-Vanspor FK: 4-1
Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1
Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-0
Mardin 1969-Antalyaspor: 2-0
Muğlaspor-Bandırmaspor: 0-0
Batman Petrolspor-Boluspor: 2-0
Puan durumu
Ligde 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FK
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2.KAYSERİSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|3.BURSASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|4.BANDIRMASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|5.BATMAN PETROLSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|6.SARIYER
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|7.MARDİN 1969
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|1
|0
|1
|7
|5
|2
|3
|9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|10.ANTALYASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|11.FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12.ESENLER EROKSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|13.ÜMRANİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14.BODRUM FK
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|15.SİVASSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|16.MUĞLASPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17.PENDİKSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
|18.İSTANBULSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|19.BOLUSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|20.VANSPOR FK
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediye Şehir)
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)
21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)
23 Ağustos Pazar:
17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Mardin 1969 (Bolu Atatürk)
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrol (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustas Pazartesi:
21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)
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