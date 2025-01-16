Trendyol 1. Lig 20. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 20. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlıyor, maç 20.00'de.

16.01.2025 09:47
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Şanlıurfaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (Şanlıurfa 11 Nisan)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor- Adanaspor (Esenler Erokspor)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryapor (Aktepe)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK- Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 20. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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