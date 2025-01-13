Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda Ahlatcı Çorum FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor da deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yendi.
Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen lider Kocaelispor, en yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.
Zirve yarışındaki ekiplerden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.
Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
Esenler Erokspor- Sakaryaspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1
Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor: 0-1
Boluspor- Adanaspor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler- MKE Ankaragücü: 1-0
Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor: 3-0
Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1
Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3
Puan durumu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|19
|13
|2
|4
|31
|18
|13
|41
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|10
|4
|5
|34
|19
|15
|34
|3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|19
|9
|7
|3
|28
|19
|9
|34
|4.ERZURUMSPOR FK
|19
|9
|3
|7
|22
|15
|7
|30
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|19
|7
|8
|4
|22
|18
|4
|29
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|7
|8
|4
|20
|17
|3
|29
|7.BOLUSPOR
|19
|8
|4
|7
|29
|24
|5
|28
|8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|19
|8
|3
|8
|32
|24
|8
|27
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|8
|3
|8
|25
|19
|6
|27
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|19
|7
|6
|6
|24
|22
|2
|27
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|7
|6
|6
|23
|21
|2
|27
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|7
|6
|6
|20
|19
|1
|27
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|19
|7
|5
|7
|28
|26
|2
|26
|14.MANİSA FK
|19
|8
|2
|9
|24
|26
|-2
|26
|15.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|19
|7
|4
|8
|22
|22
|0
|25
|16.ŞANLIURFASPOR
|19
|7
|4
|8
|26
|27
|-1
|25
|17.ESENLER EROKSPOR
|19
|6
|5
|8
|25
|26
|-1
|23
|18.SAKARYASPOR
|19
|5
|8
|6
|21
|25
|-4
|23
|19.ADANASPOR
|19
|3
|6
|10
|17
|36
|-19
|15
|20.YENİ MALATYASPOR
|19
|0
|0
|19
|10
|60
|-50
|-21
20. haftanın programı
17 Ocak Cuma:
20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)
16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)
19 Ocak Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)
19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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