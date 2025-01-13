Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları

19. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı. Kocaelispor liderliğini sürdürüyor.

13.01.2025 23:16
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Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, 19. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda Ahlatcı Çorum FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor da deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yendi.

Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen lider Kocaelispor, en yakın takipçisi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 7'ye çıkardı.

Zirve yarışındaki ekiplerden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 19. hafta maçlarının sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Esenler Erokspor- Sakaryaspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1

Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor: 0-1

Boluspor- Adanaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler- MKE Ankaragücü: 1-0

Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor: 3-0

Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3

Puan durumu

TAKIMOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR19132431181341
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK19104534191534
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR199732819934
4.ERZURUMSPOR FK199372215730
5.AHLATCI ÇORUM FK197842218429
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER197842017329
7.BOLUSPOR198472924528
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR198383224827
9.MKE ANKARAGÜCÜ198382519627
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR197662422227
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ197662321227
12.GENÇLERBİRLİĞİ197662019127
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR197572826226
14.MANİSA FK198292426-226
15.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK197482222025
16.ŞANLIURFASPOR197482627-125
17.ESENLER EROKSPOR196582526-123
18.SAKARYASPOR195862125-423
19.ADANASPOR1936101736-1915
20.YENİ MALATYASPOR1900191060-50-21
Not: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

20. haftanın programı

17 Ocak Cuma:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Kaynak: AA

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