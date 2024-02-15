Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig\'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Gürcan Hasova, Yasin Kol, Fatih Tokail, Erdem Mertoğlu, Raşit Yorgancılar, Süleyman Bahadır, Davut Dakul Çelik, Ozan Ergün ve Alpaslan Şen yer alıyor.

15.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Göztepe- Manisa FK: Gürcan Hasova

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Boluspor: Yasin Kol

16.00 Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK- Adanaspor: Raşit Yorgancılar

13.30 Bodrum FK- Altay: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Ümraniyespor- Eyüpspor: Ozan Ergün

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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