Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig\'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı. Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Lider Eyüpspor ise Göztepe'ye olan puan farkını 9'a çıkararak koltuğunu sağlamlaştırdı. Puan durumu tablosunda Eyüpspor birinci sırada yer alıyor.

19.02.2024 16:43
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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Tamamlanan haftanın ardından lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe ile puan farkını 9'a yükselterek koltuğunu sağlamlaştırdı.

23. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Göztepe- Manisa FK: 0-0

Tuzlaspor- Boluspor: 1-2

Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü: 0-1

Kocaelispor- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-1

Bodrum FK- Altay: 3-0

Erzurumspor FK- Adanaspor: 1-0

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1

Ümraniyespor-Eyüpspor: 1-3

Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: ,

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR23181457183955
2.GÖZTEPE23144539152446
3.KOCAELİSPOR23134636251143
4.BODRUM FK23126533151842
5.SAKARYASPOR23117535251040
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR23106731201136
7.BOLUSPOR2310672224-236
8.AHLATCI ÇORUM FK23105837241335
9.GENÇLERBİRLİĞİ238872324-132
10.ERZURUMSPOR FK238962320330
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2385102128-729
12.MANİSA FK236982624227
13.ÜMRANİYESPOR2376102532-727
14.ADANASPOR2372142035-1523
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2357111628-1222
16.TUZLASPOR2364132340-1722
17.ALTAY2343161147-3612
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2324171145-347
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

23 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

Kaynak: AA

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