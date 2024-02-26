Trendyol 1. Lig\'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1
Ahlatcı Çorum FK- Bodrum FK: 2-1
Adanaspor-Göztepe: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2
Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0
Manisa FK- Gençlerbirliği: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2
Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0
Puan durumu
1. Lig'de 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|24
|19
|1
|4
|60
|20
|40
|58
|2.GÖZTEPE
|24
|15
|4
|5
|42
|15
|27
|49
|3.KOCAELİSPOR
|24
|13
|5
|6
|38
|27
|11
|44
|4.BODRUM FK
|24
|12
|6
|6
|34
|17
|17
|42
|5.SAKARYASPOR
|24
|11
|7
|6
|37
|28
|9
|40
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|24
|11
|6
|7
|35
|21
|14
|39
|7.BOLUSPOR
|24
|11
|6
|7
|23
|24
|-1
|39
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|24
|11
|5
|8
|39
|25
|14
|38
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|8
|9
|7
|24
|25
|-1
|33
|10.ERZURUMSPOR FK
|24
|8
|9
|7
|23
|21
|2
|30
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|6
|10
|23
|30
|-7
|30
|12.MANİSA FK
|24
|6
|10
|8
|27
|25
|2
|28
|13.ÜMRANİYESPOR
|24
|7
|6
|11
|26
|36
|-10
|27
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|24
|5
|8
|11
|16
|28
|-12
|23
|15.TUZLASPOR
|24
|6
|5
|13
|23
|40
|-17
|23
|16.ADANASPOR
|24
|7
|2
|15
|20
|38
|-18
|23
|17.ALTAY
|24
|5
|3
|16
|12
|47
|-35
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|24
|2
|4
|18
|11
|46
|-35
|7
25. hafta
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarda kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, hakem kararlarına tepki gösterdi ve Türk futbolunun sağlıklı bir yere gitmediğini söyledi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?