Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig\'de 25. hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Müsabakaların yönetiminde yer alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Müsabakaların tarihleri ve düdük çalacak hakemler de açıklandı.

29.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor- Altay: Erdem Mertoğlu

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu

13.30 Bodrum FK- Eyüpspor: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu

19.00 Sakaryaspor- Manisa FK: Ozan Ergün

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor- Adanaspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Göztepe- Boluspor: Burak Olcar

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu - Son Dakika
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