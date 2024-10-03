Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Erzurumspor FK- Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)
19.00 Fatih Karagümrük- Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK- Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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