Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Erzurumspor FK- Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor (Eryaman)

19.00 Fatih Karagümrük- Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor (11 Nisan)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK- Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)