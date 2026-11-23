STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Birkan Altındaş, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır

BODRUM FK: Sousa - Ali Şahin (Dk.45 Berkay), Ajeti, Ali Aytemur, Emre (Dk.82 Mustafa), Yusuf, Tomas (Dk.90 Kenan), Berşan, Fernando (Dk.82 Furkan), Ruben, Ege (Dk.90 İsmail)

VAN SPOR FK: Abdulsamed - Sinan, Kadir, Batuhan, Mehmet, Celal (Dk.61 Oliveira), Mehmet Özcan (Dk.86 Khan), Hikmet (Dk.61 Alhaft), Ozan, Yenne (Dk.87 Özkan), İlkan (Dk.72 Zivkovic)

GOLLER: Dk. 56 Yusuf, Dk. 81 (P.) Fernando (Bodrum FK), Dk. 85 Zivkovic (Van Spor FK)

SARI KARTLAR: Berşan (Bodrum FK), Yenne, Kadir (Van Spor FK)

Trendyol 1'inci Lig'de milli araya play-off potasında giren Bodrum FK, 15'inci haftanın kapanış müsabakasında evinde Artı Değer Van Spor FK'yı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk yarısında iki takımın çabaları da gol getirmedi, devre golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Bodrum FK, 56'ncı dakikada Yusuf Sertkaya'nın golüyle öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Bodrum FK lehine penaltı kararı verildi. 79'uncu dakikada Fernando'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Abdulsamed topu çeldi, pozisyonun devamında meşin yuvarlağı Kadir uzaklaştırdı. Ancak VAR uyarısı sonrası Kadir'in ceza sahası içine erken girdiği tespit edildi ve penaltının tekrar kullanılması istendi. 81'inci dakikada topun başına yine Fernando geçti. Brezilyalı golcünün penaltı atışında top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-0.

85'inci dakikada konuk Van Spor FK farkı bire indirdi. Sinan'ın pasına hareketlenen Zivkovic, kaleci Sousa'nın üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından yeşil-beyazlılar puanını 24'e çıkardı ve 7'nci sıradaki yerini korudu. Van Spor FK ise 16 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşamadı.