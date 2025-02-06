Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği- Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Adanaspor- Manisa FK: İlker Yasin Avcı
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Geosis Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor- MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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