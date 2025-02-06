Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği- Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Adanaspor- Manisa FK: İlker Yasin Avcı

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Geosis Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor- MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe