Sivasspor maçından 3 puanla ayrılan Bodrum FK'da Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok güzel bir galibiyetti. Üst üste galibiyetlerle toparladık. Genç bir kadromuz vardı. Çok zorlu bir deplasman diye düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Bodrum FK'da Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir galibiyetti. Üst üste galibiyetlerle toparladık. Genç bir kadromuz vardı. Çok zorlu bir deplasman diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Sivasspor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Ben de burada antrenörlük yaptım. Burhan Hocamız futbolculuk dönemi geçirdi. Sivas büyük ve güzel bir camia. En yakın zamanda yeniden toparlanıp yükseleceğine inanıyoruz" diye konuştu.