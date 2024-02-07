Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig\'in 23. haftasının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakaların detayları şu şekildedir: Göztepe - Manisa FK, Tuzlaspor - Boluspor, Giresunspor - Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor - Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK - Adanaspor, Bodrum FK - Altay, Sakaryaspor - Çorum FK, Ümraniyespor - Eyüpspor, Gençlerbirliği - Bandırmaspor.

07.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Göztepe - Manisa FK

17 Şubat Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Boluspor

16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor

18 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor

13.30 Bodrum FK - Altay

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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