Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig\'in 23. haftasının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Göztepe-Manisa FK, Tuzlaspor-Boluspor, Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK-Adanaspor, Bodrum FK-Altay, Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor-Eyüpspor ve Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor maçları 16-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

07.02.2024 16:05
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe- Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK- Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı - Son Dakika
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