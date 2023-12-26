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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı 5, 6 ve 7 Ocak'ta başlayacak. 16. hafta mücadeleleri ise 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ayrıca 19. ve 20. haftanın maç programı da açıklandı.

Trendyol Süper Lig\'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu
26.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:10
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile 19. ve 20. haftanın programı belli oldu. Ligin ikinci yarısı 5, 6 ve 7 Ocak'taki müsabakalarla başlayacakken, 16. hafta mücadeleleri ise 9, 10 ve 11 Ocak tarihinde oynanacak.

Trednyol Süper Lig'in 16, 19 ve 20. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci bölümü 5, 6 ve 7 Ocak'taki karşılaşmalarla başlayacak. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı sebebiyle ertelenen 16. hafta maçları ise 9,10 ve 11 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Süper Lig'de 16, 19 ve 20. hafta maçlarının programı şöyle:

19. hafta

5 Ocak Cuma

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

19.00 Ankaragücü - Trabzonspor

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Konyaspor

16. hafta erteleme maçları

9 Ocak Salı

17.00 Pendikspor - Antalyaspor

17.00 Alanyaspor - Ankaragücü

20.00 Kasımpaşa - Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba

17.00 Hatayspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray

20.00 Trabzonspor - Samsunspor

20. hafta

13 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor - Pendikspor

13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 RAMS Başakşehir - Alanyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor

16.00 Samsunspor - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu - Son Dakika
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