Trendyol Süper Lig\'de 16. hafta erteleme maçları ve 19. ve 20. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile 19. ve 20. haftanın programı belli oldu. Ligin ikinci yarısı 5, 6 ve 7 Ocak'taki müsabakalarla başlayacakken, 16. hafta mücadeleleri ise 9, 10 ve 11 Ocak tarihinde oynanacak.
Trednyol Süper Lig'in 16, 19 ve 20. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci bölümü 5, 6 ve 7 Ocak'taki karşılaşmalarla başlayacak. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı sebebiyle ertelenen 16. hafta maçları ise 9,10 ve 11 Ocak tarihlerinde yapılacak.
Süper Lig'de 16, 19 ve 20. hafta maçlarının programı şöyle:
19. hafta
5 Ocak Cuma
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
19.00 Ankaragücü - Trabzonspor
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Konyaspor
16. hafta erteleme maçları
9 Ocak Salı
17.00 Pendikspor - Antalyaspor
17.00 Alanyaspor - Ankaragücü
20.00 Kasımpaşa - Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba
17.00 Hatayspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray
20.00 Trabzonspor - Samsunspor
20. hafta
13 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor - Pendikspor
13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 RAMS Başakşehir - Alanyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor
16.00 Samsunspor - Sivasspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor - İSTANBUL
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